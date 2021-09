ManCity verlängert mit dem nächsten Topspieler

Manchester City baut weiter am Team für die Zukunft. Auch der brasilianische Goalie Ederson verlängert langfristig.

Der 28-Jährige hütet bei den Skyblues seit Sommer 2017 den Kasten und ist die klare Nummer 1. Jetzt bindet sich der Keeper bis 2026. Bislang war er bis 2025 gebunden. “Das war eine einfache Entscheidung für mich”, sagt Ederson nach seiner Unterschrift. “Es gibt keinen anderen Ort, an dem ich sein möchte. Teil einer besten Mannschaft im Weltfussball zu sein und Jahr für Jahr um Titel zu spielen, ist das, was jeder Fussballer will – und das ist die Chance, die man bei City bekommt.”

In safe hands! 🧤 We are delighted to announce that @edersonmoraes93 has signed a new five-year contract! 🙌 🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re — Manchester City (@ManCity) September 1, 2021

psc 1 September, 2021 14:15