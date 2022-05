Haaland verfügt bei ManCity über brisante Ausstiegsklausel

Erling Haaland unterschreibt bei Manchester City einen Fünfjahresvertrag. Der 21-jährige Norweger hat sich bei seinem Wechsel auf die Insel aber wie einst bei Borussia Dortmund eine Ausstiegsklausel gesichert.

Laut “Bild” darf der Torjäger den Verein künftig gegen eine Ablöse von 150 Mio. Euro verlassen. Damit gibt es für Interessenten ein Hintertürchen, wie sie ohne Einwilligung der Skyblues an Haaland kommen könnten – natürlich für eine sehr hohe Summe. Mit Real Madrid wurde der Stürmer in der Vergangenheit immer wieder in Verbindung gebracht. Möglicherweise spekuliert er schon jetzt damit, eines Tages im Santiago Bernabeu aufzulaufen.

Die Klausel greift allerdings frühestens im Sommer 2024. Bis dahin plant Haaland fest bei ManCity, wo er in der kommenden Saison voll angreifen will. Die Engländer zahlen rund 60 Mio. Euro Ablöse für die Dienste des Dortmunders.

psc 12 Mai, 2022 16:49