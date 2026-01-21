SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Gerüchteküche

Spekulationen um Palmer: Rückkehr zu Manchester City ein Thema

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 21 Januar, 2026 18:49
Um Cole Palmer ranken sich neue Transfergerüchte. «Goal.com» bringt eine mögliche Rückkehr des Offensivspielers zu Manchester City ins Spiel. Demnach soll sich Palmer in London nicht uneingeschränkt wohlfühlen und könnte im Sommer offen für einen Wechsel sein.

Zusätzliche Brisanz erhält die Diskussion durch die Zukunft von Pep Guardiola. Sollte sich der Trainer tatsächlich zum Saisonende von Manchester City verabschieden, könnte dies den Weg für eine Rückkehr Palmers ins Etihad Stadium erleichtern. Konkrete Gespräche sind bislang allerdings nicht bekannt, die Spekulationen nehmen jedoch an Fahrt auf.

Aufgrund der langen Vertragslaufzeit hat der FC Chelsea aber alle Karten in der Hand und kann eine hohe Ablöseforderung stellen. Zudem ist der Mittelfeldspieler ein wichtiger Faktor im Kader des Klub-WM-Siegers.

