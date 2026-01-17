Vertragsverlängerung: Manchester City steht vor Coup

Manchester City wird wohl schon bald mit einem seiner Starspieler verlängern. Die Verhandlungen sollen gut vorankommen, wird in England berichtet.

Manchester City könnte hinsichtlich der Kaderplanung schon bald einen Coup bekanntgeben. «TEAMtalk» berichtet, dass der englische Spitzenklub kurz davor steht, die langfristige Zukunft von Phil Foden zu sichern.

Demnach sind die Gespräche über eine Verlängerung der 2027 auslaufenden Zusammenarbeit in den vergangenen Wochen gut vorangekommen. Foden sei dem Bericht zu urteilen sogar bereit dazu, einen Vertrag auf Lebenszeit zu unterschrieben. Ganz so weit kommt es vorerst aber nicht.

Foden soll sein Arbeitspapier demnächst bis 2030 ausweiten. Zudem werde dem aktuellen englischen Nationalspieler eine Erhöhung seines Gehalts verpasst, das momentan bei 13,5 Millionen Euro liegt.

ManCity steht damit vor einem beeindruckenden Januar. Erst kürzlich wurde der Transfer von Antoine Semenyo für über 70 Millionen Euro eingetütet, ausserdem steht Marc Guéhi kurz vor dem Wechsel zu den Citizens.