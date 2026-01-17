SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Gespräche schreiten voran

Vertragsverlängerung: Manchester City steht vor Coup

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 17 Januar, 2026 12:26
Vertragsverlängerung: Manchester City steht vor Coup

Manchester City wird wohl schon bald mit einem seiner Starspieler verlängern. Die Verhandlungen sollen gut vorankommen, wird in England berichtet.

Manchester City könnte hinsichtlich der Kaderplanung schon bald einen Coup bekanntgeben. «TEAMtalk» berichtet, dass der englische Spitzenklub kurz davor steht, die langfristige Zukunft von Phil Foden zu sichern.

Demnach sind die Gespräche über eine Verlängerung der 2027 auslaufenden Zusammenarbeit in den vergangenen Wochen gut vorangekommen. Foden sei dem Bericht zu urteilen sogar bereit dazu, einen Vertrag auf Lebenszeit zu unterschrieben. Ganz so weit kommt es vorerst aber nicht.

Foden soll sein Arbeitspapier demnächst bis 2030 ausweiten. Zudem werde dem aktuellen englischen Nationalspieler eine Erhöhung seines Gehalts verpasst, das momentan bei 13,5 Millionen Euro liegt.

ManCity steht damit vor einem beeindruckenden Januar. Erst kürzlich wurde der Transfer von Antoine Semenyo für über 70 Millionen Euro eingetütet, ausserdem steht Marc Guéhi kurz vor dem Wechsel zu den Citizens.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Vorzeitiger Abschied

Omar Marmoush steht vor einem Abgang zu Tottenham
Grosses Interesse

Trabzonspor setzt Oulai-Preis auf 40 Millionen Euro fest
Keine hohe Forderung

ManCity lässt Nathan Aké günstig zu Barça ziehen
Heiss umworben

Favorit Manchester City: Heftiges Winter-Preisschild für Marc Guéhi
Mehr entdecken
Gespräche schreiten voran

Vertragsverlängerung: Manchester City steht vor Coup

17.01.2026 - 12:26
Einigung erzielt

Marc Guéhi fehlt im Palace-Kader – Wechsel zu ManCity folgt

16.01.2026 - 15:21
Im Sommer

Real-Präsident Perez will mit Haaland-Transfer einen Befreiungsschlag landen

16.01.2026 - 13:39
Es wird sehr konkret

ManCity hat den wohl entscheidenden Vorstoss bei Marc Guéhi getätigt

16.01.2026 - 12:00
Überzählig

ManCity-Stürmer Omar Marmoush wird wegen Semenyo Galatasaray angeboten

15.01.2026 - 17:26
Immer mehr Interessenten

Arsenal steigt ins Rennen um Marc Guéhi ein

14.01.2026 - 15:04
Im Visier

Drei italienische Klubs wollen sich im Sommer mit Bernardo Silva verstärken

13.01.2026 - 14:56
Heiss umworben

Favorit Manchester City: Heftiges Winter-Preisschild für Marc Guéhi

11.01.2026 - 15:10
Nati-Star will bleiben

Manuel Akanji: «Fühle mich bei Inter seit dem Tag meiner Ankunft zu Hause»

11.01.2026 - 10:26
Klausel genutzt

Bereits bestätigt: ManCity kauft Semenyo für 72 Mio. Euro

9.01.2026 - 10:03