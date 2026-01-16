SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Einigung erzielt

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 Januar, 2026 15:21
Marc Guéhi fehlt im Palace-Kader – Wechsel zu ManCity folgt

Der englische Verteidiger Marc Guéhi wird sich in Kürze Manchester City anschliessen. Die Premier League-Partie mit Crystal Palace am Wochenende macht er bereits nicht mehr mit.

Palace-Coach Oliver Glasner bestätigt auf einer Pressekonferenz am Freitag, dass Guéhi unmittelbar vor einem Wechsel steht. Wohin ist auch klar: Manchester City sichert sich die Dienste am 25-Jährigen. Die Parameter des Wechsels stehen bereits, am Donnerstagabend bzw. Freitagmorgen gab es den entscheidenden Durchbruch. Guéhi hat sich laut Transferexperte Fabrizio Romano mit City bereits auf die Vertragsdetails geeinigt. Und auch bezüglich Ablöse scheint nun alles klar. Von 23 Mio. Euro ist die Rede. Palace kassiert dank einem sofortigen Verkauf noch eine Ablöse. Im Sommer hätte Guéhi ablösefrei wechseln können.

Im vergangenen Sommer bemühte sich Liverpool noch sehr intensiv um ihn. Letztlich erhielt Guéhi dann jedoch noch keine Transferfreigabe. Dies sieht nun anders auch. Auch die Bayern gehen leer aus. Für den deutschen Rekordmeister kam eine Verpflichtung erst im kommenden Sommer infrage. Dazu wird es nun nicht mehr kommen.

City reagiert seinerseits auf Verletzungsprobleme in der Defensive: Josko Gvardiol, Ruben Dias und John Stones fallen aktuell allesamt aus.

