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Ugarte im Visier

Juve beobachtet Nationalspieler bei Test-Länderspiel im Allianz Stadium

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 30 März, 2026 14:45
Juve beobachtet Nationalspieler bei Test-Länderspiel im Allianz Stadium

Juventus wird am Dienstagabend im Allianz Stadium in Turin bei einem Test-Länderspiel mit Scouts zugegen sein. Im Fokus steht Manuel Ugarte.

Der uruguayische Mittelfeldspieler von Manchester United ist bei den Turinern ein Transferkandidat. Mit Uruguay trifft der 24-Jährige am Dienstag in einem Länderspiel auf Algerien und wird aller Voraussicht nach auf dem Platz stehen. Die Juve-Scouts werden ihn genau beobachten.

Der frühere PSG- und Sporting-Profi spielt seit Sommer 2024 für Manchester United. Dort ist er unter Trainer Michael Carrick allerdings im Mittelfeldzentrum nicht gesetzt und kommt nur sporadisch und lediglich als Joker zum Zug. Deshalb könnte er die Red Devils trotz Vertrag bis 2029 bereits im Sommer verlassen. Laut «Gazzetta dello Sport» beobachtet Juve die Situation rund um Ugarte sehr genau.

Und dies nicht erst seit kurzem: Die Bianconeri waren in der Vergangenheit schon mehrfach am Spielmacher dran, scheiterten aber jeweils an zahlungskräftigerer Konkurrenz. Im Sommer könnte der Uruguayer unter Umständen Teun Koopmeiners ersetzen, der seinerseits weiterziehen könnte. Ugarte wird sich ein allfälliges Angebot des Spitzenklubs aus der Serie A auf jeden Fall anhören. In Italien spielte er bislang noch nie.

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