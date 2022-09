Deshalb hat es mit dem Ronaldo-Transfer zu Napoli nicht geklappt

Napoli wurde in diesem Sommer zwischenzeitlich mit einer Verpflichtung von Cristiano Ronaldo in Verbindung gebracht. Diesen vermeintlichen Plan in die Tat umzusetzen, war allerdings nie ein konkretes Ziel, wie Sportdirektor Cristiano Giuntoli nun verraten hat.

Nach dem glorreichen 4:1-Sieg gegen Liverpool in der Champions League sprach der Napoli-Verantwortliche Klartext. Ronaldo hätte mit seinen 37 Jahren und wohl auch aus salärtechnischen Gründen schlicht nicht in die Neaplitaner Mannschaft gepasst. Giuntoli sagte auf einer Pressekonferenz: “Auf dem Transfermarkt geben wir vor, mit jedem zu reden und manchmal machen wir das auch wirklich. Aber wir wollten in ein junges Team investieren.”

Ob ein Transfer des portugiesischen Superstars zustande gekommen wäre, hätte sich Napoli ernsthaft bemüht, ist ohnehin fraglich. ManUtd-Coach Erik ten Hag stellte in diesem Sommer mehrfach klar, dass er mit Ronaldo plant. Auch wenn der Superstar zuletzt in der Premier League jeweils nur als Joker zum Einsatz gelangte.

Sehr viel näher dran war Napoli indes an einem Engagement von PSG-Goalie Keylor Navas. “Wir haben ausgezeichnete Beziehungen zu den Verantwortlichen von PSG. Sie waren an Fabián Ruiz interessiert, den wir verkaufen mussten. Wir konnten einen Torhüter nach Neapel holen, der Meret unterstützen würde. Am Ende hat sich die Operation aber erledigt. Jetzt vertrauen wir Meret, wir sind froh, dass er geblieben ist”, sagte Gintoli. PSG hätte weiterhin einen Teil des 15 Mio. Euro-Salärs von Navas übernehmen müssen, was die Franzosen nicht wollten.

