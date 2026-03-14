Napoli trifft Kaufentscheidung bei Rasmus Højlund

Rasmus Højlund (23) kann von Napoli per Klausel fest verpflichtet werden. Darüber ist nun eine Entscheidung getroffen worden.

Der SSC Neapel ist sich darüber im Klaren, dass Rasmus Højlund über die laufende Saison hinaus beschäftigt werden soll.

«Es gibt keine Zweifel. Rasmus wird hier bleiben. Wir sind verpflichtet, ihn vom Manchester United zu verpflichten, falls wir uns für die Champions League qualifizieren – aber er ist unabhängig davon Teil unserer Pläne», erklärt Napolis Sportdirektor Giovanni Manna bei «Mediaset» und «Sky Sport».

Højlund wird also ungeachtet der Qualifikation für die Champions League fest zu Napoli wechseln. Die Option zur Ausweitung der Zusammenarbeit liegt immerhin bei 44 Millionen Euro, die im Sommer auf das Konto von Højlunds Stammverein Manchester United gebucht werden.

Højlund spielt bei Napoli eine konstante Saison und kommt in 35 Pflichtspielen (2870 Minuten) auf 13 Tore und vier Vorlagen. United zahlte vor drei Jahren noch 77,8 Millionen Euro Ablöse.