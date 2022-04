Ronaldos Familie bedankt sich bei Liverpool-Fans für grosse Geste

“Vielen Dank dafür Liverpool. Wir werden nie vergessen, was ihr heute für uns getan habt”, schreibt Ronaldos Schwester Elma Aveiro via Instagram und postet dazu eine Szene der Aktion der Liverpool-Supporter. Die Dankbarkeit der ganzen Familie ist gross.

A massive round of applause in the 7th minute at Anfield for @Cristiano, followed by the singing of You’ll Never Walk Alone. pic.twitter.com/byIY8UyPQf

— This Is Anfield (@thisisanfield) April 19, 2022