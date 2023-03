Napolis Torjäger Victor Osimhen verfolgt das Ziel Premier League

Victor Osimhen ist derzeit einer der besten Torjäger im europäischen Fussball. Der Napoli-Profi nennt jetzt öffentlich einen Wechsel in die Premier League als konkretes Ziel.

Seine Nachricht dürfte die Napoli-Fans nicht unbedingt erfreuen. Der 24-jährige Nigerianer steht in 26 Pflichtspielen in dieser Saison bei 21 Toren und befindet sich mit seiner Mannschaft auf Kurs Richtung Scudetto. Auch in der Champions League könnte es weit gehen. Das Hinspiel im Achtelfinale gegen Eintracht Frankfurt wurde auswärts mit 2:0 gewonnen. Auf einer Pressekonferenz sagt Osimhen jetzt: «Ich arbeite so hart daran, meinen Traum zu verwirklichen, eines Tages in der Premier League zu spielen.»

Gleichzeitig betont er auch, dass er in Neapel derzeit glücklich ist und viel Spass hat. Sein Vertrag läuft bis 2025.

psc 7 März, 2023 14:33