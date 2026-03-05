Fabian Schär erlebt im Nahen Osten den Horror

Der frühere Schweizer Nationalspieler Fabian Schär sollte im Nahen Osten nach seiner schweren Knöchelverletzung ein Rehabilitationsprogramm absolvieren. Stattdessen musste er wegen den kriegerischen Aktivitäten in der Region flüchten.

In den sozialen Medien beschreibt der 34-Jährige die harte Zeit, die er zuletzt erlebt hat. «Ich habe gerade einige meiner schrecklichsten Tage hinter mir. Da ich leider hautnah miterleben musste, was im Nahen Osten vor sich geht», schreibt Schär und postet dazu ein Bild, das ihn in einem Art Bunker zeigt. Zu sehen sind auch am Boden liegende Matratzen, Gepäck und weitere Personen, die Schutz gesucht haben.

Wo die Aufnahmen entstanden ist und wo Schär zuletzt genau weilte, schreibt der Newcastle-Profi nicht. Er fügt aber an: «Ich bin froh, dass ich einen Weg gefunden habe, sicher nach Hause zu kommen.» Das Erlebte sei «wirklich beängstigend» gewesen. Er hofft, «dass alle Menschen in den betroffenen Gebieten, die Hilfe benötigen, diese auch bekommen».

Schär hatte sich in Newcastle Anfang des Jahres einen Knöchelbruch zugezogen und musste operiert werden. Mit seinem Comeback wird frühestens Ende April gerechnet.