Im Video: Fabian Schär trifft per Freistoss

So einen Spurt setzte Fabian Schär vermutlich lange nicht mehr an. Im Auswärtsspiel von Newcastle United gegen Tottenham Hotspur traf der Schweizer Nationalspieler zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung – es war sein zweites Saisontor.

Danach sprintete Schär zum eigenen Anhang, der sich auf der gegenüberliegenden Seite des Spielfelds befand. Am Ende nützte sein Treffer nichts, Newcastle unterlag den Spurs krachend mit 1:5 und ist nach einer zwischenzeitlich starken Phase seit drei Spielen in Folge ohne einen einzigen Punkt. Platz 15 würde nach aktueller Hochrechnung aber den Klassenerhalt in der Premier League bedeuten.

aoe 3 April, 2022 20:01