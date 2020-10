14 Millionen: Spurs bieten für Innenverteidiger

Dank einer Sonderregelung können sich englische Klubs ausserhalb des von der FIFA vorgegeben Transferfensters verstärken. Einen solchen Deal hat offenbar Tottenham Hotspur im Auge.

Joe Rodon könnte sich noch in den nächsten Tagen von Tottenham Hotspur unter Vertrag nehmen lassen. Das Portal “Football London” berichtet von einem Gebot über 14 Millionen Euro. Der 22-Jährige könnte trotz des geschlossenen Transferfensters nach Nordlondon wechseln.

Rodon steht noch bis 2022 beim Zweitligisten Swansea City im Wort. Bis 16. Oktober dürfen sich Klubs noch mit neuen Spielern verstärken, sofern diese aus einer unterklassigen Liga stammen. Von einer Einigung sind die Klubs aber noch entfernt. Swansea fordert angeblich 16 Millionen Euro.

Innenverteidiger Rodon ist momentan mit der walisischen Nationalmannschaft auf Reisen. Mit der misst er sich am Sonntag (15 Uhr) in Dublin gegen Irland und wenige Tage später in Sofia gegen Bulgarien. Beide Partien finden im Rahmen der Nations League statt.

