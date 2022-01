Einigung da: Juve-Stürmer Dejan Kulusevski fliegt nach London

Der Transfer des schwedischen Stürmers Dejan Kulusevski von Juventus zu Tottenham kommt zustande.

Der 21-jährige Schwede fliegt laut Transferexperte Fabrizio Romano noch am Sonntag nach London, wo er den Medizintest bestreiten und den Vertrag unterzeichnen wird. Als Ablöse stehen 40 Mio. Euro (plus Boni) im Raum. Kulusevski wird zunächst bis Saisonende an die Spurs ausgeliehen. Im Anschluss greift eine Kaufoption, die zur Kaufpflicht wird, wenn bestimmte Parameter erfüllt sind. Dazu gehören die Qualifikation für die Champions League und eine Mindestanzahl von Spielen.

Der 20-fache Internationale lief in dieser Saison für Juve 27 Mal auf.

psc 30 Januar, 2022 11:20