Hart könnte es von Tottenham zu Celtic ziehen

Aktuell steht Joe Hart noch bei den Tottenham Hotspur unter Vertrag. Allerdings soll Celtic Glasgow um den Goalie buhlen.

Laut Angaben des italienischen Transferexperten Fabrizio Romano könnte Joe Hart in diesem Sommer noch zu Celtic Glasgow wechseln. Demnach haben die Schotten den Ersatztorhüter der Tottenham Hotspur bereits im Fokus und hätten mit den Spurs bereits Gespräche aufgenommen.

Der 34-Jährige war erst im vergangenen Sommer nach London gewechselt und stand dort in der abgelaufenen Saison in zehn Spielen im Tor. Nachdem die Spurs aber Atalanta Bergamos Keeper Pierluigi Gollini, der erst 26 Jahre alt ist, verpflichtet haben, dürfte Harts Aussicht auf Spielzeit in Zukunft im Falle eines Verbleibes mau aussehen.

adk 28 Juli, 2021 17:40