Heung-Min Son wird zum MLS-Rekordtransfer

Heung-Min Son verlässt Tottenham nach zehn Jahren und wechselt zum Los Angeles FC in die MLS. Der 33-jährige Südkoreaner wird sogar zum Rekordtransfer der nordamerikanischen Profiliga.

Wie "ESPN" berichtet, zahlen die Kalifornier 22,5 Mio. Euro Ablöse. Heung-Min Son löst Son den früheren St. Galler Stürmer Emmanuel Latte Lath als Rekordeinkauf ab. Dieser wechselte vor einem halben Jahr für 21 Mio. Euro zu Atlanta United.

Son hat sich bei den Spurs bereits von seinen Teamkollegen und den Vereinsfunktionären verabschiedet. In seiner südkoreanischen Heimat gab er auf der Asien-Reise von Tottenham am Sonntag gegen Newcastle United (1:1) sein Abschiedsspiel. Am Mittwoch soll die offizielle Verkündung seines Transfers erfolgen.

psc 5 August, 2025 11:08