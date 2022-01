Fix: Hugo Lloris verlängert bei Tottenham

Wie die Spurs am Freitagmorgen mitteilt, hat der 35-jährige Routinier einen neuen Zweijahresvertrag bis 2024 unterzeichnet. Lloris spielt bereits seit fast zehn Jahren für die Londoner und ist zwischen den Pfosten gesetzt. Auch in der französischen Nationalmannschaft ist er weiterhin die Nummer 1 und Kapitän.

✍️ We are delighted to announce that Hugo Lloris has signed a new two-and-a-half-year contract with the Club, which will run until 2024.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 21, 2022