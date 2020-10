José Mourinho rastet nach Pleite aus

Tottenhams Trainer José Mourinho poltert nach der 0:1-Niederlage in der Europa League bei Antwerpen.

Der Portugiese rotierte bei der Startelf gegen den belgischen Verein durch – ohne Erfolg. Nun will Mourinho Konsequenzen ziehen. “Ihr wisst, welche unsere beste Mannschaft ist. Aber ich denke immer, dass Spieler eine Chance verdienen, weil wir einen grossen Kader haben. Aber meine zukünftigen Entscheidungen werden sehr einfach sein” kündigt er an.

Eine direkte Kritik an die vermeintlichen Reservisten, die gegen Antwerpen teilweise von Beginn weg starten durften. Bei der Niederlage am Donnerstagabend zog Mourinho bereits in der Pause Konsequenzen und vollzog gleich vier Wechsel. Allerdings gelang auch in der zweiten Halbzeit kein Treffer. Dennoch werde das Spiel ihm in Zukunft “bei meinen Entscheidungen helfen. Ich lerne auch jeden Tag dazu.”

Schliesslich wendet sich “The Special One” direkt den Journalisten zu: “Vor den Spielen fragt ihr immer, warum der nicht spielt oder jener Spieler nicht im Kader steht. Vielleicht werdet ihr das jetzt für ein paar Wochen nicht machen, weil ihr die Antwort bekommen habt.”

Der Starcoach ist sehr wütend: “Schlechte Leistungen verdienen schlechte Resultate. Ich hoffe, jeder im Bus ist so verärgert wie ich. Morgen 11.00 Uhr Training.”

psc 30 Oktober, 2020 09:47