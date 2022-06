Medizincheck steht an: Richarlison kurz vor Wechsel zu den Spurs

Der brasilianische Stürmer Richarlison steht unmittelbar vor einem Premier League-internen Wechsel. Tottenham sichert sich die Dienste am 25-jährigen Topstürmer.

Wie “The Athletic” berichtet, wird der Angreifer noch am Donnerstag zum Medizincheck bei seinem neuen Klub erwartet. Mit Everton sind allerdings noch letzte Details bezüglich der Ablöse zu klären. Im Raum steht eine Ablöse von 58 Mio. Euro, die durch Boni noch weiter steigen kann. Richarlison stiess im Sommer 2018 für 40 Mio. Euro von Watford zu den Toffees und steht da eigentlich noch bis 2024 unter Vertrag. In der aktuellen Saison glückten ihm in 33 Pflichtspielen elf Tore und fünf Assists.

psc 30 Juni, 2022 10:00