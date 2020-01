Der frühere englische Nationalspieler wechselt bis Saisonende von Tottenham zu den Magpies. Der 29-Jährige kam bei den Spurs in dieser Saison noch zu 16 Pflichtspieleinsätzen, war aber nicht mehr erste Wahl. Nun ist Danny Rose der dritte Neuzugang Newcastles in diesem Winter.

✍️ #NUFC are delighted to announce the signing of Danny Rose from @SpursOfficial on loan until the end of the season.

Welcome to Newcastle United, Danny!

— Newcastle United FC (@NUFC) January 30, 2020