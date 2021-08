Tottenham registriert Harry Kane für die Conference League

Wechselspekulationen um Harry Kane halten sich hartnäckig, auch wenn die Spurs-Bosse bisher sämtliche Avancen abblockten. Dazu passt auch ins Bild, dass der Verein in der Conference League mit dem 28-Jährigen planen.

Für das Playoff-Hinspiel des neu geschaffenen Wettbewerbs am Donnerstag gegen den den portugiesischen Vertreter FC Paços de Ferreira steht Kane im Kader. Damit könnte er zum Saisondebüt kommen. Beim 1:0-Sieg gegen Manchester City, also jenen Verein, der intensiv um ihn buhlt, fehlte der Torjäger aus “Fitnessgründen” noch. Ab sofort will Spurs-Coach Nuno Espirito Santo aber auf ihn bauen.

Kane ist seit Freitag wieder im Trainingsbetrieb. Davor musste er nach einem längeren Urlaub nach der Europameisterschaft noch in eine fünftägige Quarantäne.

