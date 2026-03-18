Wilde Spekulation um Jude Bellingham in Spanien

In Spanien entstehen wilde Gerüchte um die Zukunft von Real-Star Jude Bellingham.

Der 22-jährige Engländer durchlebt bislang eine schwierige Saison: Nachdem er zu Beginn der Saison als Folge einer Schulteroperation pausieren musste, setzte ihn zuletzt eine Oberschenkelverletzung ausser Gefecht. Dabei war Bellingham nach seiner Ankunft im Sommer 2023 eigentlich sofort eine der grossen Figuren der Mannschaft.

Dies könnte sich gemäss spanischen Medienberichten aber gänzlich ändern: Demnach ist ein Verkauf des Ex-Dortmunders im Sommer nicht komplett ausgeschlossen. Real könnte dadurch sehr hohe Einnahmen generieren, die wiederum in neues Personal gesteckt werden könnten. Einen Markt für Bellingham gibt es insbesondere in seiner Heimat auf der Insel. Es ist von einer Ablöse in Höhe von sage und schreibe 150 Mio. Euro die Rede.

Grundsätzlich steht der Mittelfeldprofi bei den Königlichen bis 2029 unter Vertrag. Im Sommer will er an der WM bei den Three Lions eine wichtige Rolle einnehmen. Ob danach für ihn tatsächlich ein Klubwechsel ansteht, ist noch offen.