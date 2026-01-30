3 Klubs geben Angebote für Christopher Nkunku ab

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 30 Januar, 2026 17:07
Der französische Angreifer Christopher Nkunku steht beim AC Mailand weiterhin auf der Kippe und könnte den Klub verlassen. Gleich drei namhafte Vereine zeigen Interesse an ihm.

Namentlich handelt es sich dabei laut Transferexperte Alfred Pedulla um die AS Roma, Fenerbahçe und Atlético. Alle drei Klubs zeigen Interesse an Nkunku, der bei den Rossoneri nicht erste Wahl ist und trotz der Ankunft erst im vergangenen Sommer bereits wieder gehen könnte. Mit der bereits erfolgten Verpflichtung von Niclas Füllkrug und dem bevorstehenden Transfer von Jean-Philippe Mateta wird es für den Franzosen noch schwieriger, regelmässige Einsatzzeiten zu erhalten.

Da Milan vor einem halben Jahr 37 Mio. Euro hinlegte, wäre nur ein Transfer in einer ähnlichen Grössenordnung denkbar. Eine weitere Option könnte eine Leihe mit Kaufoption oder Kaufpflicht sein.

30.01.2026 - 17:07
