Morata-Berater führen Gespräche mit der AS Roma

Der spanische Torjäger Alvaro Morata könnte sich schon in Bälde der AS Roma anschliessen.

Nachdem der 30-Jährige durchaus Interesse an einem Wechsel in die italienische Hauptstadt zeigt, sind seine Berater laut "Il Messaggero" nun direkt in die italienische Hauptstadt gereist und führen dort Gespräche mit den Klubverantwortlichen der Giallorossi. Morata kann sich eine Rückkehr in die Serie A, wo er einst für Juventus auflief, offenbar sehr gut vorstellen. Er soll sich auch schon mit Ex-Juve-Teamkollege Paulo Dybala über die AS Roma ausgetauscht haben und scheint positive Signale empfangen zu haben. Zudem sei seine Ehefrau an einem Umzug nach Rom interessiert.

Der Serie A-Klub müsste dem Captain der spanischen Nationalmannschaft einen langfristigen Kontrakt anbieten. Auch Atlético arbeitet an einer Ausdehnung des nur noch bis 2024 gültigen Arbeitspapiers. Morata scheint allerdings derzeit einen Wechsel zu bevorzugen.

psc 17 Juli, 2023 11:07