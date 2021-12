Antoine Griezmann verletzt: Herber Rückschlag für Atlético

Atlético Madrids Torjäger Antoine Griezmann hat sich im Derby gegen Real Madrid (0:2) verletzt.

Der französische Weltmeister musste in der Partie gegen die Madrilenen zur Pause ausgewechselt werden. Nun folgt ein längerer Ausfall: Griezmann erlitt eine Blessur am rechten Oberschenkel und wird die restlichen Spiele dieses Jahres voraussichtlich verpassen. Atlético spielt in der Liga noch gegen Sevilla und Granada. Am 2. Januar geht es bereits gegen Rayo Vallecano weiter. Ob der 30-jährige Angreifer dann mittun kann, ist noch offen.

📋 @AntoGriezmann sufre una lesión muscular en el muslo derecho. Nuestro delantero queda pendiente de evolución. ℹ️ https://t.co/m6SrfvSwl6 — Atlético de Madrid (@Atleti) December 14, 2021

psc 14 Dezember, 2021 14:48