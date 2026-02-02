SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Neuer Stürmer

Atlético zahlt 40 Mio. Euro Ablöse für Ademola Lookman

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 Februar, 2026 18:48
Atlético zahlt 40 Mio. Euro Ablöse für Ademola Lookman

Atlético wird am Deadline Day noch einmal aktiv und verpflichtet Topstürmer Ademola Lookman.

Für den 28-jährigen Nigerianer von Atalanta fliessen 35 Mio. Euro Ablöse plus bis zu 5 Mio. Euro Boni. Lookman vollzieht somit jenen Transfer, den er eigentlich bereits im vergangenen Sommer tätigen wollte. Zuletzt wurden auch andere Klubs, etwa aus der Türkei, mit ihm in Verbindung gebracht. Das Rennen macht nun aber Atlético.

Dort unterzeichnet der Nationalspieler einen Kontrakt bis 2030. In dieser Saison kam er bei Atalanta aufgrund seiner eher verzwickten Situation nicht so richtig in Fahrt. In 19 Pflichtspielen sind ihm drei Tore geglückt. Bei den Rojiblancos möchte er wieder an seine starke Form aus den Vorjahren anknüpfen.

Mehr Dazu
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Sofortiger Wechsel?

Leon Goretzka wird für Januar-Wechsel von spanischem Klub kontaktiert
Neuzugänge

Serie A-Klubs vereinbaren am Dienstag 3 Deals für 60 Mio. Euro
Einigung fast da

Tottenham holt Conor Gallagher in die Premier League zurück
Kommt von Atlético Madrid

Roma tütet Transfer von Giacomo Raspadori ein – alle Details
Mehr entdecken
Neuer Stürmer

Atlético zahlt 40 Mio. Euro Ablöse für Ademola Lookman

2.02.2026 - 18:48
Nach Spanien

Mehrere Klubs wollen Lookman – Einigung offenbar kurz bevor

1.02.2026 - 15:49
Nach Goretzka-Flop

Atlético Madrid auch bei Gabri Veiga abgeblitzt

1.02.2026 - 14:41
Wechsel steht zur Debatte

3 Klubs geben Angebote für Christopher Nkunku ab

30.01.2026 - 17:07
Grosses Interesse

Leon Goretzka entscheidet in nächsten 24h über Atlético-Offerte

28.01.2026 - 18:28
Für Verhandlungen

Der Atlético-Sportdirektor reist wegen Leon Goretzka nach München

27.01.2026 - 14:13
100-Millionen-Transfer?

Arsenal soll Gespräche wegen Barça-Wunschspieler Julián Alvarez führen

24.01.2026 - 16:21
Hohe Kosten

Barça nimmt Kontakt zu Julian Alvarez auf, aber es gibt ein Problem

23.01.2026 - 15:51
Sehr begehrt

Atlético & Inter sind beide heiss auf Nati-Stürmer Dan Ndoye

23.01.2026 - 00:50
Nach Spanien

Paris bremst Pläne bei Kang-in Lee

21.01.2026 - 17:00