Atlético zahlt 40 Mio. Euro Ablöse für Ademola Lookman

Atlético wird am Deadline Day noch einmal aktiv und verpflichtet Topstürmer Ademola Lookman.

Für den 28-jährigen Nigerianer von Atalanta fliessen 35 Mio. Euro Ablöse plus bis zu 5 Mio. Euro Boni. Lookman vollzieht somit jenen Transfer, den er eigentlich bereits im vergangenen Sommer tätigen wollte. Zuletzt wurden auch andere Klubs, etwa aus der Türkei, mit ihm in Verbindung gebracht. Das Rennen macht nun aber Atlético.

Dort unterzeichnet der Nationalspieler einen Kontrakt bis 2030. In dieser Saison kam er bei Atalanta aufgrund seiner eher verzwickten Situation nicht so richtig in Fahrt. In 19 Pflichtspielen sind ihm drei Tore geglückt. Bei den Rojiblancos möchte er wieder an seine starke Form aus den Vorjahren anknüpfen.