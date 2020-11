Atlético bemüht sich um Hakan Calhanoglu

Der spanische Spitzenklub Atlético Madrid will sich die Dienste am türkischen Nationalspieler Hakan Calhanoglu sichern.

Der 26-Jährige ist nur noch bis Saisonende an Milan gebunden. Dort verdient er zurzeit 2,5 Mio. Euro pro Jahr. Die Forderung des Spielmachers lautet, künftig mindestens das Doppelte kassieren zu können. Milan tut sich damit allerdings schwer. Deshalb könnte Calhanoglu den Verein zum Saisonende ablösefrei verlassen.

Laut “AS” bringt sich Atlético diesbezüglich in Position. Auch ManUtd soll sich für die Dienste des früheren Leverkuseners interessieren. Selbst ein Transfer im Januar ist nicht ausgeschlossen. In diesem Falle würde Milan noch eine Ablöse kassieren. Allerdings wäre ein Calhanoglu-Abgang ein sportlicher Rückschlag. Der Offensivspezialist ist gesetzt und hat in dieser Saison für seinen Klub in elf Pflichtspielen bereits acht Skorerpunkt erzielt.

