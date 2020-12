Atlético plant Verlängerung mit Diego Simeone

Atlético möchte den Vertrag mit seinem langjährigen Trainer Diego Simeone noch einmal verlängern.

Der 50-jährige Argentinier ist bei den Rojiblancos bereits seit Anfang 2012 im Amt. Laut “Marca” plant der Klub auch die mittelfristige Zukunft weiterhin mit Simeone. Entsprechend soll er seinen bis 2022 gültigen Vertrag bereits vorzeitig verlängern.

Simeone führte die Mannschaft zu einer Meisterschaft und zwei Teilnahmen an Champions League-Finals. Aktuell liegt das Team in La Liga an der Tabellenspitze und steht im Achtelfinale der Champions League, wo es zum Duell mit Chelsea kommt.

psc 21 Dezember, 2020 09:37