Chelsea will Goalie mit Atlético tauschen

Der FC Chelsea wünscht sich einen Goalietausch mit Atlético Madrid.

Kepa Arrizabalaga kostete die Blues im Sommer 2018 80 Mio. Euro Ablöse und ist damit bis heute der teuerste Torhüter der Geschichte. Mittlerweile steht er bei den Londonern wieder zwischen den Pfosten, Trainer Frank Lampard scheint aber dennoch nicht das grösste Vertrauen in den 25-Jährigen zu haben.

Laut “Mirror” strebt Chelsea eine Verpflichtung von Atléticos Stammkeeper Jan Oblak an. Der 27-jährige Slowene verfügt in seinem Kontrakt über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 130 Mio. Euro. Ein direktes Tauschgeschäft wird angeblich angestrebt.

Ob die Keeper damit einverstanden sind, ist noch unklar.

psc 14 Juli, 2020 11:07