Chelsea will João Félix unbedingt fix verpflichten

Der FC Chelsea möchte die Atlético-Leihgabe João Félix im Sommer fix übernehmen.

Der 23-jährige Portugiese hat sich trotz hochkarätiger Konkurrenz sofort einen Platz im Team der Blues erobert und spielt laut «Marca» auch in den Zukunftsplanungen von Trainer Graham Potter und auch der Klubleitung eine wichtige Rolle. Das Problem: Eine Kaufoption wurde bei der Leihe im Januar nicht vereinbart. Atlético seinerseits möchte bei einem definitiven Verkauf im Sommer einen Grossteil der 2019 für den Nationalspieler aufgewendeten Ablöse in Höhe von 127 Mio. Euro einnehmen. Dies ist selbst für Chelsea viel, das in den letzten beiden Transferfenstern regelrecht gewütet hat.

Eine Option könnte sein, dass Mason Mount, der seinen Vertrag bei Chelsea bislang nicht verlängern will, im Gegenzug zu Atlético wechselt und es zu einem Tauschdeal kommt. Noch ist ein solches Szenario aber in ziemlich weiter Ferne. Zunächst müssten Gespräche stattfinden.

psc 16 Februar, 2023 13:41