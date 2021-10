Chelsea plant angeblich ohne Niguez

Der FC Chelsea hat offenbar nicht vor, die Kaufoption für Mittelfeldspieler Saul Niguez, der von Atlético Madrid ausgeliehen ist, zu aktivieren.

Laut Angaben von “La Razón” wird Saul Niguez zum Ende der Saison vorerst wieder zu Atlético Madrid zurückkehren. Beim FC Chelsea soll nicht über kommenden Sommer hinaus mit dem Spanier geplant werden.

In der Premier League bestritt der 26-Jährige erst 45 Minuten für die Londoner. Teammanager Thomas Tuchel sei nicht vollends von ihm überzeugt, wonach er ihn auch nicht langfristig in seinen Plänen haben wolle. Sauls Kontrakt in Madrid ist indes noch bis 2026 gültig.

adk 23 Oktober, 2021 13:02