Diego Simeone lehnt exorbitantes Saudi-Angebot ab

Diego Simeone hat kein Interesse daran, Atletico Madrid für ein Abenteuer in Saudi-Arabien zu verlassen. Al-Ahli soll an den Übungsleiter herangetreten sein.

Al-Ahli signalisiert grosses Interesse an einer Zusammenarbeit mit Diego Simeone, und würde sich die auch einiges kosten lassen. Laut der "Marca" ist der saudische Klub mit einem exorbitanten Angebot beim Trainer von Atletico Madrid vorstellig geworden.

Genaue Zahlen werden nicht genannt, sind für Simeone aber offensichtlich ohnehin nicht relevant. Denn nach "ESPN"-Informationen hat sich der 53-Jährige bereits gegen die ihm vorliegende Offerte entschieden.

Simeone unterzeichnete vor zwei Jahren eine Vertragsverlängerung bis zum Ende der Saison 2024 und hat angedeutet, dass er gerne beim Verein bleiben würde.

Simeone amtet bei Atletico bereits seit 2011 und ist damit der Trainer, der in LaLiga am längsten in Beschäftigung bei einem einzigen Verein steht.

aoe 8 Juli, 2023 11:25