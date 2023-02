Félix hat dank Wechsel zu Chelsea «viel mehr Freiheit»

João Félix liess sich im Winter von Atlético Madrid an den FC Chelsea verleihen. Und den Wechsel scheint der Portugiese nicht zu bereuen. In London fühlt er sich freier.

Bei Atlético Madrid harmonierten João Félix und Trainer Diego Simeone nicht besonders gut. Beim FC Chelsea ist dies unter Coach Graham Potter anders. Im Interview mit «Eleven Sports» sagt die Leihgabe: «Die Position, auf der ich spiele, und die Art und Weise, wie wir spielen, unterscheidet sich von der Art und Weise, wie wir bei Atlético gespielt haben. Die Mannschaften, gegen die wir spielen, sind andere. Natürlich habe ich viel mehr Freiheit, meinen Fussball in die Praxis umzusetzen, um auf dem besten Niveau zu sein.»

Beim FC Chelsea fühlt er sich bislang wohl. «Natürlich ist es gut, hier zu sein. In diesem Verein zu sein, ist anders», so der der 23 Jahre alte Angreifer. Der portugiesische Nationalspieler macht auch keinen Hehl daraus, mit den Blues in dieser Saison einen Titel gewinnen zu wollen: «Ich will die Champions League. 100 Prozent, das Ziel ist es, die Champions League zu gewinnen.» Ob die Londoner den Offensivmann im Sommer festverpflichten, gilt es indes abzuwarten.

adk 25 Februar, 2023 10:40