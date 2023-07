Fix: Caglar Söyüncü unterschreibt bei Atlético

Dort unterschreibt der 27-Jährige für vier Jahre bis 2027. Söyüncü stand seit fünf Jahren bei Leicester unter Vertrag und kam auf insgesamt 98 Premier League-Einsätze. Nach dem Abstieg in die Championship verlässt er die Foxes nun ablösefrei und heuert bei den Rojiblancos an.

🇹🇷 @Syncaglar is the newest rojiblanco member! 🔴⚪

🖊 The Turkish player has signed with our club for four seasons.

➡️ https://t.co/BCTszFFji9

👋 Welcome, Söyüncü! 😊 pic.twitter.com/n8futv3Con

— Atlético de Madrid (@atletienglish) July 5, 2023