Heftiger Rückschlag für João Félix

Atlético-Profi João Félix muss die Saison vorzeitig abbrechen.

Der 22-Jährige hat eine schwere Oberschenkelverletzung erlitten und wird in dieser Spielzeit keine Einsätze mehr bestreiten können. Zuletzt zeigte sich João Felix stark formverbessert, in der Rückrunde fand er den Tritt immer besser. Insgesamt erzielte der junge Portugiese in 35 Pflichtspielen für seinen Verein zehn Tore. Dazu kommen sechs Assists.

“Ich bin sehr traurig, dass ich meiner Mannschaft in der verbleibenden Spielzeit nicht mehr helfen kann. Jetzt kann ich Atleti nur von aussen unterstützen und hart an meiner Genesung arbeiten, um stärker zurückzukommen”, schreibt Félix in den sozialen Medien.

psc 19 April, 2022 11:45