João Felix hat keinen Bock mehr auf Atlético

Nachdem João Felix bei Atlético auch in dieser Saison wieder keinen Stammplatz innehat, verliert der portugiesische Jungstar die Geduld. Angeblich strebt er bereits im Januar einen Abgang bei den Rojiblancos an.

Dies berichtet «Cadena Cope». Demnach will Felix endlich zu einem Klub, wo er unumstrittener Stammspieler ist. Bei Atlético ist dies unter Diego Simeone derzeit erneut nicht der Fall. Dabei sah es in der vergangenen Saison zwischenzeitlich danach aus, dass der 22-Jährige endlich Fuss fasst und zum Leistungsträger avanciert.

Atlético zahlte für die Dienste von Felix einst fast 130 Mio. Euro. Klubboss Enrique Cerezo betonte noch am Mittwoch, dass sich der Jungstar durchsetzen und noch erfolgreich sein wird. Ein Verkauf ist auch angesichts des bis 2026 laufenden Kontrakts von Klubseite her also nicht geplant. Somit könnte sich ein Konflikt anbahnen.

psc 13 Oktober, 2022 10:56