Kieran Trippier vor Rückkehr in die Premier League

Der englische Aussenverteidiger Kieran Trippier könnte in der Rückrunde wieder auf der Insel auflaufen.

Newcastle United zeigt grosses Interesse an einer Verpflichtung des englischen Nationalspielers. Und Atlético Madrid, wo der 31-Jährige noch bis 2023 unter Vertrag steht, geht laut Transferexperte Fabrizio Romano auf Gespräche ein. Die Magpies sind zuversichtlich, einen Deal unter Dach und Fach zu bringen. Durch die neuen saudischen Investoren besteht ein grosser finanzieller Spielraum. Trippier verabschiedete sich im Sommer 2019 von Tottenham in Richtung Spanien und wird nun wohl wieder in die Heimat zurückkehren.

psc 1 Januar, 2022 15:15