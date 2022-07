Neuer Klub für Saul Niguez: Es könnte in die Serie A gehen

Nach einer insgesamt nicht zufriedenstellenden Saison beim FC Chelsea könnte es für den spanischen Mittelfeldspieler Saul Niguez in der Serie A weitergehen.

Der 27-Jährige ist in diesem Sommer erst einmal zu Atlético zurückgekehrt, wo er bis 2026 unter Vertrag steht. Die Rojiblancos scheinen aber auch in der kommenden Saison nicht auf ihn zu bauen. Laut “Cadena SER” sucht der Verein einen Abnehmer für den Spielmacher. Atlético soll nun wegen des Ausfalls von Paul Pogba Juventus ein Leihgeschäft vorschlagen. Gut möglich, dass Niguez in der kommenden Saison in Italien aufläuft.

psc 27 Juli, 2022 18:02