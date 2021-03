“Ruiz wird zu Atletico gehen”

Obwohl in den letzten Jahren wieder und wieder über die Zukunft von Fabian Ruiz spekuliert wurde, blieb er dem SSC Neapel stets erhalten. Im Sommer könnte ein Wechsel vonstatten gehen. Atletico Madrid hat offenbar die besten Aussichten auf den Zuschlag.

FC Barcelona, Real Madrid, FC Bayern – in der Vergangenheit gab es fast keinen internationalen Topklub, dem Interesse an einer Zusammenarbeit mit Fabian Ruiz (24) nachgesagt wurde. Ein Wechsel nach Spanien scheint in diesem Sommer durchaus möglich, aber zu keiner der gehandelten Adressen.

Atletico Madrid hat offenbar die besten Chancen, Ruiz für sich zu gewinnen. “Fabian ist einer der Spieler, die Napoli verlassen könnten. Wenn er geht, wird er zurück nach La Liga gehen”, prophezeit der italienische Journalist Nicolo Ceccarini bei “TMW Radio”. “Es gibt auch Interesse von Barcelona an ihm, aber ich glaube, Fabian wird zu Atletico gehen.”

Seitdem sich Ruiz im Sommer 2018 dem SSC Neapel angeschlossen hat, stieg er in der Serie A zu einem der besten Mittelfeldspieler auf. Bisher kam er auf 112 Pflichtspiele für die Partenopei, mit denen er 2020 die Coppa Italia gewann. Ruiz’ Vertrag ist noch bis 2023 datiert.

aoe 13 März, 2021 15:55