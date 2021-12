Saul Niguez vor Abbruch der Leihe bei Chelsea

Mittelfeldspieler Saul Niguez kommt bei Chelsea nicht auf Touren. Trainer Thomas Tuchel schenkt dem Spanier nur selten das Vertrauen. Inzwischen ist sogar ein Abbruch der Leihe im Winter ein Thema.

Am Mittwoch stand der 27-Jährige gegen den FC Watford endlich einmal in der Startformation. Werbung in eigener Sache konnte Niguez aber offensichtlich nicht machen. Tuchel wechselte den Spielmacher bereits zur Pause aus. Laut “Marca” ist inzwischen nicht mehr ausgeschlossen, dass die Atlético-Leihgabe bereits im Winter wieder wechselt. Ein Wechsel zu einem anderen Klub könnte zum Thema werden.

psc 3 Dezember, 2021 16:39