Spanien-Stürmer Morata droht das WM-Aus

Alvaro Morata droht für die WM in Katar auszufallen. Den Atlético-Stürmer plagt eine Verletzung.

In Kürze beginnt die WM in Katar. Ob Alvaro Morata für Spanien mitwirken wird, ist noch fraglich. Denn der 30-Jährige ist nur wenige Wochen vor dem Start nicht fit. Nach Angaben von Atlético leidet der Torjäger an einem Weichteilödem im Sprunggelenk.

📋 Álvaro Morata sufre un edema de partes blandas en el tobillo. La evolución de sus molestias condicionará su incorporación al grupo. ℹ️ https://t.co/soQ2T4s54N — Atlético de Madrid (@Atleti) October 30, 2022

Eine weitere Untersuchung soll die Ausfallzeit bestimmen. Erst dann wird Nationaltrainer Luis Enrique entscheiden können, ob Morata mitfährt.

adk 31 Oktober, 2022 09:56