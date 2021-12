Suarez schimpft gegen Simeone: “So ein Ar***loch”

Bei Atlético Madrid hängt momentan der Haussegen schief. Im Mittelpunkt: Luis Suarez, der gegen seinen eigenen Trainer Diego Simeone wettert.

Am Samstag kassierte Atlético Madrid mit dem 1:2 beim FC Sevilla die dritte Pleite in Folge. Einen schwachen Auftritt lieferte Luis Suarez, der in der 57. Spielminute ausgewechselt wurde. Der Uruguayer stampfte dabei verärgert Richtung Bank – und schimpfte gegen Diego Simeone.

“So ein Ar***loch, immer das Gleiche!”, so die Worte von Suarez, die vom spanischen TV-Sender “GOL TV” eingefangen wurden. Simeone brachte für Suarez Matheus Cunha. Bereits in den jüngsten Partien gegen RCD Mallorca, Real Madrid sowie in der Champions League hatte Cunha den Vorzug vor Suarez erhalten.

adk 19 Dezember, 2021 17:33