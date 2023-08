Trotz Interesse aus Italien: Simeone hofft auf Morata-Verbleib

Mit Juventus, Inter, Milan und der Roma sollen gleich vier Serie-A-Klubs scharf auf Álvaro Morata sein. Doch laut Atlético-Coach Diego Simeone soll der Stürmer bestenfalls in Madrid bleiben.

Atlético Madrid bekundet kein grosses Interesse daran, Álvaro Morata in diesem Sommer nach Italien zu verlieren - obwohl der 30-Jährige in seinem bis 2024 gültigen Vertrag eine Ausstiegsklausel von 20 Mio. Euro verankert haben soll.

Diego Simeone stellt in einem Interview mit der spanischen Sportzeitung "AS" klar: "Álvaro verstärkt die Mannschaft, er ist gross und ist vor allem bei Kopfbällen stark. Er ist unverzichtbar. Wir hoffen, dass er bei uns bleibt."

Statt ihn abzugeben, wolle Simeone dafür sorgen, dass Morata noch mehr Tore für Atlético erzielt. "Die Mannschaft braucht ihn", so der argentinische Übungsleiter. In der vorigen Saison traf Morata für Atlético in 45 Pflichtspielen ausbaufähige 15-mal.

adk 1 August, 2023 13:30