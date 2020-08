Überraschende Wende bei Cavani

Ursprünglich war geplant, dass Benfica Lissabon und Edinson Cavani ihre Zusammenarbeit am Montag vertraglich fixieren. Daraus wird nun offenbar nichts.

Rolle rückwärts bei Edinson Cavani und Benfica Lissabon! Nach Angaben der portugiesischen Sportzeitung “Record” kommen die beiden Parteien nun doch nicht überein. Schuld daran sollen die hohen Gehaltsforderungen sein, welche die Cavani-Seite stellt. Benfica soll dem Free Agent bereits abgesagt haben.

Den Gazetten war in den vergangenen Tagen zu entnehmen, dass Cavani in Lissabon am kommenden Montag seinen Vertrag unterschreiben sollte. Das avisierte Geschäft scheint nun geplatzt zu sein. Und jetzt? Offenbar wird eine Spur nach Spanien wieder heisser.

Wie die “AS” berichtet, haben sich Cavani und Atletico Madrid wieder angenähert. Zwischen den Colchoneros und dem 33-Jährigen soll es schon mal zu Vertragsverhandlungen gekommen sein.

aoe 22 August, 2020 16:45