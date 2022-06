Nach WM-Quali: Gareth Bale bietet sich einem spanischen Klub an

Gareth Bale wird seine Karriere nach der WM-Qualifikation mit Wales definitiv fortsetzen. Jetzt hat sich der 32-jährige Stürmer dem spanischen Erstligisten Getafe angeboten.

Dies bestätigt der Präsident des La Liga-Klubs höchstpersönlich. “Ich habe vor 45 Minuten mit dem Agenten von Gareth Bale gesprochen. Sie haben ihn uns angeboten”, wird Ángel Torres bei “Radioestadio” zitiert. Der Hintergrund ist klar: Bei einem Wechsel nach Getafe, einer Vorstadt von Madrid, könnte Bale gemeinsam mit seiner Familie weiterhin in seinem Domizil in Madrid wohnhaft bleiben. Der Angreifer lief ganze neun Jahre lang im Trikot von Real auf, ehe seine Zeit dort in diesem Sommer endete.

Getafe hat sich laut Torres noch nicht entschieden, ob es auf das “Angebot” von Bale eingehen will: “Wir müssen das mit dem Trainerstab und der sportlichen Leitung besprechen.”

psc 8 Juni, 2022 14:24