Napoli sichert sich zwei Sommer-Neuzugänge

Napoli ist sich im Hinblick auf die kommende Saison mit zwei Neuzugängen praktisch einig: Khvicha Kvaratskhelia und Mathias Olivera sollen kommen.

Ersterer ist georgischer Nationalspieler und soll den Abgang von Lorenzo Insigne (in die MLS) kompensieren. Kvaratskhelia spielt derzeit noch in seiner Heimat bei Dinamo Batumi, nachdem er seinen Vertrag beim russischen Klub Rubin Kazan aufgelöst hat. Am 21-jährigen Linksaussen waren auch Tottenham und Juventus dran, er entscheidet sich laut Transferexperte Fabrizio Romano aber für einen Wechsel nach Neapel.

Dasselbe trifft auch auf Mathias Olivera zu. Der 24-jährige Linksverteidiger soll den Weg vom FC Getafe zum Serie A-Klub finden.

psc 12 April, 2022 11:52