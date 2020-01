Roma-Captain Alessandro Florenzi vor Wechsel nach Spanien

Romas Captain Alessandro Florenzi steht unmittelbar vor dem Absprung in La Liga.

Der 28-jährige Allrounder hat sich laut dem italienischen Transfermarktexperten Gianluca Di Marzio mit dem FC Valencia über einen Wechsel geeinigt. Die beiden Klubs sollen ebenfalls vor einer Vereinbarung für den anstehenden Transfer stehen. Der 28-Jährige will die Giallorossi verlassen, da er unter Trainer Leonardo Spinazzola nur noch eine Nebenrolle besetzt. Um seine Chancen auf die EM-Teilnahme mit der Squadra Azzurra zu wahren, will Florenzi woanders unbedingt regelmässig spielen. In Valencia könnte dies für den gelernten Rechtsverteidiger der Fall sein.

Als Ablöse stehen rund 20 Mio. Euro im Raum.

psc 28 Januar, 2020 12:43