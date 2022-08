Edinson Cavani hat seinen neuen Klub gefunden

Der uruguayische Torjäger Edinson Cavani setzt seine Karriere in Spanien fort. Der 35-Jährige ist sich mit Valencia einig.

Laut “RMC” haben sich die Parteien inzwischen über eine künftige Zusammenarbeit geeinigt. Valencia muss keine Ablöse zahlen, nachdem der Vertrag von Cavani bei Manchester United bereits Ende Juni auslief. Auch Villarreal und Ligue 1-Klub Nizza waren am früheren PSG- und Napoli-Stürmer dran, das Rennen macht aber Valencia mit Trainer Gennaro Gattuso. “El Matador” will sich in Spanien auch ideal auf die WM Ende des Jahres vorbereiten.

psc 23 August, 2022 11:30