ManUtd will sich einen Villarreal-Helden angeln

Manchester United wird im Sommer einen grossen Umbruch am Kader vornehmen. Geplant sind auch Verstärkungen für die Defensive. Im Fokus steht der spanische Nationalspieler Pau Torres.

Dieser hat sich vor Jahresfrist für den Verbleib bei Villarreal entschieden, auch wenn er zahlreiche Angebote von Topklubs vorliegen hatte. Retroperspektivisch hat sich dies gelohnt: Mit dem La Liga-Klub stand er in dieser Saison im Champions League-Halbfinale. Und dank seiner starken Leistungen befindet er sich nun in einer noch stärkeren Verhandlungsposition. Laut Transferexperte Fabrizio Romano möchte sich Manchester United die Dienste am 28-jährigen Nationalspieler sichern. Auch Chelsea blickt mit Interesse auf Pau Torres.

In dessen bis 2024 gültigen Vertrag ist eine Ausstiegsklausel im Bereich von 55 bis 60 Mio. Euro verankert.

psc 9 Mai, 2022 13:44