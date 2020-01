Arda Turan löst Vertrag bei Basaksehir auf

Der türkische Angreifer Arda Turan verlässt Basaksehir mit sofortiger Wirkung.

Der 32-jährige Stürmer, der noch immer bei Barça unter Vertrag steht und an den türkischen Erstligisten ausgeliehen war, sucht somit wieder einen neuen Klub. “Arda Turan hat sich gestern mit unserem Präsidenten Göksel Gümüsdag getroffen und darum gebeten, ein neues Kapitel in seiner Karriere aufzuschlagen”, heisst es in einer Mitteilung von Basakhsehir.

Angeblich könnte der frühere türkische Nationalspieler (100 Länderspiele) zu Galatasaray zurückkehren. Er soll dort einen Vertrag über anderthalb Jahre erhalten.

